«تاكسي دبي» تبحث مستقبل مركبات الأجرة أوسطياً وأفريقياً

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات ورشة «لجنة مركبات الأجرة والتطبيقات الذكية» المنبثقة من الرابطة العالمية للنقل العام، لبحث مستقبل التاكسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي إحدى أبرز مبادراتها والأولى من نوعها في المنطقة.

والتي تمت برعاية «الفطيم للسيارات» وتناولت تطوير مجالات التنقل بمركبات الأجرة بهدف بحث إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

وذلك بحضور محمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والدكتور يوسف محمد آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، ومتحدثين من الرابطة العالمية للنقل العام وخبراء عالميين، وعدد من مسؤولي المؤسسة ورواد قطاع مركبات الأجرة في الدولة.

محاور

قال الدكتور يوسف آل علي: إن الورشة، التي أُقيمت في فندق هوليدي-إن فيستيفال سيتي، دبي، لمدة ثلاثة أيام، استعرضت محاور ومناقشات متعددة حول آخر التوجهات، والاطلاع على أفضل الممارسات ومناقشة الأفكار الجديدة والمبتكرة لأساليب التنقل.