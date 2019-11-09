تكريم فاعلة خير لجهودها في دعم أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

كرّم اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، فاعلة خير لمبادرتها الإنسانية والسخية في دعم أصحاب الهمم وذويهم عبر تخصيص مبلغ مالي لهم ضمن مبادرة تنفذها الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ تهدف إلى دعم ذوي أصحاب الهمم في توفير احتياجاتهم الطبية والحياتية والدراسية غيرها.

وسلم اللواء الغيثي درع التكريم إلى محمد الأنصاري ممثل فاعلة الخير، شاكراً جهودها الإنسانية الكريمة في دعم أصحاب الهمم وذويهم، والتي سيكون لها أطيب الأثر في نفوس المستفيدين منها.

وقال اللواء الغيثي إن فاعلة الخير خصصت مبلغاً مالياً قيّماً لدعم أصحاب الهمم وذويهم في لمسة منها من أجل زرع المحبة والتلاحم الاجتماعي، ورسم البسمة على وجوههم والتخفيف من معاناتهم.