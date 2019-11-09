هيئة المساهمات المجتمعية تطلع على جهود شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، على جهود شرطة أبوظبي في مجال الرعاية اللاحقة خلال زيارته لإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، بقطاع أمن المجتمع.

لقاء

والتقى العقيد الدكتور محمد أحمد البريكي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، الوفد الزائر برئاسة فيصل الحمادي مدير إدارة مشاريع العقود الاجتماعية، يرافقه ميساء النويس، مدير مكتب المشاركة المجتمعية، وفهد الهاجري أخصائي أول لذكاء الأعمال.

وأوضح مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة أن الزيارة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي وسعيها المستمر لتطوير منظومة التعاون مع الشركاء بما يخدم المصلحة العامة. وتعرّف الوفد على المنظومة التشغيلية لشرطة أبوظبي في مجال الرعاية اللاحقة للنزلاء والأحداث المفرج عنهم لإعادة دمجهم في المجتمع والبرامج ودراسات الحالات المختلفة، كما تم مناقشة المبادرات وبرنامج الرعاية اللاحقة.