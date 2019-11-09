جمعية صقور الإمارات تطلق مسابقة للتصوير الفوتوغرافي

المصدر: ■ دبي- البيان

أطلقت جمعية صقور الإمارات للتصوير، مسابقة للتصوير الفوتوغرافي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان «صورة من الإمارات للعالم»، لتعكس الهوية الإماراتية والمجتمع الإماراتي وثقافته وتاريخه وقصص نجاحه.

ويأتي إطلاق هذه المسابقة تفاعلاً من الجمعية مع مشروع ابتكار وتصميم شعار يعكس الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، ويجسد مقومات شعبها التاريخية والثقافية والإنسانية والاقتصادية، ويترجم منظومتها القيمية وينقل قصتها الملهمة للعالم ويشارك تجربتها الاستثنائية كدولة لا سقف لطموحاتها وأحلامها وتطلعاتها مع كل شعوب الأرض.

وقال يوسف بن شكر الزعابي رئيس الجمعية: «تُعتبر هذه المسابقة مساهمة من الجمعية في ترجمة أهداف وتوجهات قيادة الدولة في ما يخص تجديد الهوية الإعلامية، وتعبر عن حرصنا على تحفيز الطاقات الإبداعية لدى المبدعين والموهوبين من أبناء الوطن في مجال التصوير الفوتوغرافي، وبما يخدم أهداف مشروع ابتكار وتصميم شعار يعبر عن الهوية الإعلامية للدولة».

وبدوره، قال خليل المنصوري نائب رئيس الجمعية، إن المسابقة تستمر لمدة أسبوعين لغاية 19 نوفمبر، وعلى الراغبين بالاشتراك استخدام وسم UAENationaBrand# من خلال تطبيق إنستغرام، وذكر حسابات الجمعية على التطبيق @EFPAE، مشيراً إلى أن هناك لجنة تحكيم على مستوى عالٍ من المعرفة والنزاهة ستقوم بالإشراف على المسابقة واختيار الأعمال الفائزة وفقاً لقواعد وآليات محددة.

وأضاف المنصوري أن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى سيحصلون على جوائز مالية بقيمة 50 ألف درهم للأول، و30 ألفاً للثاني، و20 ألفاً للثالث، وبإجمالي يبلغ 100 ألف درهم.