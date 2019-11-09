دورة حول استخدام أدوات استشراف المستقبل بالتطبيقات الأمنية في دبي

المصدر: دبي - البيان

في إطار حرص مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، على التعريف بالأساليب العلمية الحديثة، وتطبيقاتها الشرطية التي يمكن استخدامها للارتقاء بالأداء الأمني؛ نظم المركز دورة تدريبية بعنوان «التطبيقات الأمنية باستخدام أدوات استشراف المستقبل»، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، بمشاركة عدد من الضباط في الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأكد العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير المركز، أن الهدف من تنظيم الدورة، يرجع إلى أهمية ترسيخ موضوع الاستشراف المستقبلي في وجدان المتدربين، والتعريف بدور الاستشراف في تعزيز الأمن الوقائي، وكيفية توظيف أدواته في قياس الاستشراف المستقبلي.

وتضمن محتوى الدورة العديد من الموضوعات المهمة؛ منها مفهوم أدوات الاستشراف المستقبلي.