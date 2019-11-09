أستاذ بجامعة الخليج الطبية يشارك في مؤلف علمي عالمي

المصدر: عجمان - البيان

ساهم الدكتور ديكسون توماس الأستاذ المشارك في كلية الصيدلة بجامعة الخليج الطبية في عجمان، بتأليف وتحرير كتاب «الصيدلة الإكلينيكية: التعليم والممارسة والبحث العلمي» في مساهمة علمية هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة تشارك بها الجامعة لإثراء المجتمع الصيدلي.

وذكر الدكتور ديكسون أن الكتاب يضم 33 فصلاً قام بتأليف 12 منها فيما ساهم بإعداد المحتوى للكتاب 83 من الخبراء المختصين الرائدين من 25 دولة من حول العالم، مشيراً إلى وجود كتب مماثلة صدرت في دول العالم الغربي المتقدم في مجال الصيدلة الإكلينيكية.

وتنبع أهمية الكتاب كونه يؤكد أن المجتمع العلمي في دولة الإمارات العربية متمثلاً بالجامعة قادر على الإنتاج العلمي وليس مجرد مستهلك لها، خاصة وأن معظم كتب الصيدلة التي يدرسها الطلبة في دولة الإمارات، صادرة من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها كتاب لعلم الصيدلة الإكلينيكية بالكامل من المنطقة، سواء من حيث الفكرة أو إعداد المحتوى والتنقيح ويأتي هذا الكتاب الذي نُشر من قبل السيفير (Elsevier)، كمساهمة من جامعة الخليج الطبية لإثراء مجتمع الصيدلة، بما في ذلك طلاب الصيدلة من مختلف أنحاء العالم.