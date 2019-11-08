«إسلامية دبي» تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

المصدر: دبي - البيان

أقامت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على مسرح الدائرة، بمنطقة الممزر في دبي، وبحضور نخبة من الوعاظ والأئمة والخطباء، بالإضافة إلى عدد من الإداريين.

ونظّمت الدائرة الاحتفالية الكبرى لتبعث الهمم على مطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء سنّته، ولما لهذه الذكرى من أثر في نفوس وقلوب وأرواح المسلمين والإنسانية.

وجاءت الاحتفالية لتؤكّد حرص مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة للأمة الإسلامية في سائر مناسباتها واحتفالاتها الدينية، وأن المسلم من خلال هذه المناسبة يمكنه أن يجدد حياته الإيمانية والسلوكية والمعرفية، ليكون على أثر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

ويشار إلى أنّ الدائرة أقامت حفلها لهذا الموسم 1441هـ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في ضوء برنامج أعدته إدارة التثقيف والتوجيه الديني فيها، وقد تضمّن قراءة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز أبو الغيط، تلتها كلمة الدائرة ألقاها الأستاذ إبراهيم المنصوري رئيس قسم الإرشاد الديني، ثم كلمات بالمناسبة جاء لتؤكّد رحمته.

وعلو مكانته، صلى الله عليه وسلم، ومنها كلمة من فيض قوله تعالى: «ما أرسلناك إلا رحمة الله للعالمين»، قدّمها الدكتور عدنان حسن الخطيب، ثم تلتها كلمة للدكتور محمد إفرخاس، في ظلال قوله تعالى: «ألم نشرح لك صدرك»، وقدّم حفل هذه الذكرى فضيلة الدكتور قطب عبد الحميد قطب.