عبد الله بن زايد: علاقاتنا مع جنوب أفريقيا والمالديف متطورة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناليدي باندور، وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون لدى جنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء - الذي عُقد في الديوان العام للوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحّب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي ناليدي باندور، مؤكداً العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا، والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين. من جانبها، أكدت ناليدي باندور الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات، انطلاقاً من العلاقات المتميزة الذي تجمع البلدين الصديقين.

كما استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عبد الله شاهد، وزير خارجية المالديف.

وجرى خلال اللقاء - الذي عُقد في الديوان العام للوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف في المجالات كافة.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة عبد الله شاهد، مؤكداً ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ونمو مستمرين في العديد من المجالات.