سالم العامري: مبادرات المحسنين تعزز نهج العطاء

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أكد سالم الريس العامري مدير هيئة الهلال الأحمر بفرعها بالعين لـ«البيان» أن أبناء دولة الإمارات يحرصون على تفعيل قيمة العطاء المادي والمعنوي على حد سواء.

وذلك خير دليل على امتداد عطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي امتلك قلباً عامراً بالبذل والإحسان، حيث امتدت أياديه البيضاء بالعون والمساعدة لكل المحتاجين والملهوفين والمنكوبين الذين حلت بهم الكوارث والمحن.

وقال العامري: «استلمنا مؤخراً تبرعاً سخياً من محمد مسلم بن عزيز المحرمي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن عزيز بقيمة 100 ألف درهم دعماً للمشاريع الإنسانية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وكذلك عرض إقامة شراكة بالتنسيق مع الهلال الأحمر لتوزيع طرود غذائية بقيمة 300 ألف درهم للأسر المحتاجة والمتعففة المسجلة بهيئة الهلال الأحمر بمركز العين.

وذلك تزامناً مع عام التسامح. وتأتي هذه المبادرة الإنسانية ضمن إطار سلسلة المشاريع الخيرية التي تنفذها المجموعة بمناسبة عام التسامح وحرصاً على تفعيل دورها في خدمة المجتمع وتقديم المبادرات الخيرية التي تنعكس إيجابياً على المجتمع وتزيد من تماسك نسيجه.