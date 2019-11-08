الإمارات تتولى رئاسة رابطة «أيورا»

المصدر: أبوظبي- وام

أقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حفل استقبال ومأدبة عشاء خاصة، تكريماً لوزراء ورؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي «أيورا».

ورحب سموه بالوفود المشاركة، وبحث معهم العلاقات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأشار سموه إلى دور رابطة «أيورا» الهام في تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة للدول الأعضاء.

وتم الإعلان رسمياً عن تولي دولة الإمارات، رئاسة الرابطة للفترة 2019 - 2021، خلال الاجتماع الوزاري التاسع عشر للدول الأعضاء في أبوظبي.

وتتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إدارة ملف رئاسة الدولة للرابطة خلال العامين القادمين، حيث تضمنت جهود الوزارة، بالإضافة إلى رعاية وتنظيم الاجتماعات المنعقدة في أبوظبي، وضع خطة عمل متكاملة لفترة الرئاسة، متضمنة العديد من المبادرات الهادفة إلى تفعيل دور الرابطة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الحفل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.