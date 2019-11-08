لجنة المشاورات السياسية الإماراتية- الإثيوبية تبحث التعاون

المصدر: أبوظبي- وام

انطلقت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة «أبوظبي» أعمال الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، ووزارة الخارجية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية.

وترأس جانب الدولة خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، بحضور محمد سالم أحمد مسعد الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية إثيوبيا، وشيخة سلمان الزعابي مديرة إدارة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في حين ترأس الجانب الإثيوبي هيروت زمني، وزيرة دولة لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، بحضور سليمان ديديفو وشي سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية لدى الدولة. وجرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين.