طلب تقديم العروض لـ9 مطورين لمجمع حصيان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إصدار طلب تقديم العروض لتسع شركات من المطورين المؤهلين لإنجاز مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 120 مليون جالون يومياً، باستخدام التناضح العكسي (SWRO)، ليكون أول مشروع من نوعه يعمل وفق نموذج المنتج المستقل للمياه لهيئة كهرباء ومياه دبي.

واعتمدت الهيئة مشروع محطة تحلية المياه في حصيان بنظام المنتج المستقل للمياه، بعد النجاح الكبير الذي حققته في استخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويتوقع أن يبدأ المشروع الإنتاج في عام 2023.

وستعتمد هذه المحطة على أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة وموثوقية في هذا المجال، وستعمل على تعزيز شبكة المياه التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، بما يضمن لها توفير إمدادات مستدامة.

قدرة إنتاجية

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يندرج المشروع ضمن خطط الهيئة واستراتيجيتها للوصول بالقدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة في دبي في العام 2030 إلى 750 مليون جالون يومياً مقارنة بـ 470 مليون جالون يومياً حالياً.

وتقوم الهيئة حالياً بتحلية المياه من خلال الإنتاج المشترك للطاقة والمياه باستخدام تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل التي تتسم بالكفاءة، وتعتمد على استخدام الحرارة المفقودة الناتجة عن إنتاج الكهرباء لتحلية المياه، بالإضافة إلى استخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه وهي تقنية مجربة عالمياً وتساعد على استيعاب قدرات إنتاجية كبيرة من الطاقة المتجددة».

يشار إلى أن الهيئة تلقت حتى الآن 34 طلباً من المطورين لإنجاز مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 120 مليون جالون يومياً، باستخدام نموذج التناضح العكسي (SWRO)، وبعد دراسة العروض، تم دعوة 9 شركات من المطورين المؤهلين للتقدم بالعروض، والموعد النهائي لتقديم العروض هو 31 يناير 2020.