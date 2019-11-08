راشد بن حميد يتسلم شهادة الآيزو لإدارة المشتريات المستدامة

المصدر: عجمان - البيان

تسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، شهادة «ISO 20400=2017» الخاصة بإدارة المشتريات المستدامة وسلاسل التوريد، وهي أول دائرة محلية على مستوى إمارة عجمان.

وسلم مروان العريضي، مدير المصادقة في شركة (بيروفيرتاس) المانحة لشهادات الآيزو الشهادة، بحضور عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، وخالد أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة، وحمدان محمد آل علي، مدير إدارة العقود والمشتريات.

وقال رئيس الدائرة: إن الدائرة تولي اهتماماً بملف الاستدامة والاقتصاد الأخضر وتدعم تعزيز المشتريات الخضراء بما يحقق المحور البيئي، فيما تحقق العدالة في عمليات الشراء والمساواة في منح الفرص التعاقدية لجميع الموردين المحور الاقتصادي، أما المحور الاجتماعي فيتم تحقيقه من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية والتطوعية التي تحقق بيئة مجتمعية مستدامة وعصرية لمستقبل إمارة عجمان.

وتوجه بالشكر إلى كل أعضاء فريق العمل على ما بذلوه من جهود نتج عنها تحقيق هذا الإنجاز المشرف للدائرة، الذي يضاف إلى سجل إنجازاتها المشرفة.