«ديكوبيلد 2019»..عروض تنافسية وخصومات 50 % للمواطنين

المصدر: دبي- البيان

حرصت شركات الاستشارات الهندسية والمقاولون وشركات التصميم، المشاركة في معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2019»، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دورته الثالثة، وتتواصل فعالياته حتى التاسع من نوفمبر الجاري، على تقديم خصومات تراوحت بين 15 و50% على التصاميم والإشراف المعماري لمساكن المواطنين.

كما أعلنت مؤسسة محمد بن راشد عن تنظيم سحوبات يومية على أجهزة موبايل نوع (آيفون) لزوار المعرض، فضلاً عن إطلاق مسابقة من خلال منصات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي تؤهل الفائزين بها للحصول على موبايل (آيفون) يومياً، وذلك طيلة أيام المعرض.

وشهد المعرض في يوميه الأول والثاني إقبالاً كبيراً من المواطنين من مختلف إمارات الدولة، للتعرف على التسهيلات والعروض المتميزة، التي تتيحها الشركات لهم لاختيار ما يتناسب منها مع إمكاناتهم المادية.

حيث أكدوا أن معرض «ديكوبيلد» صار منصة سنوية توفر لهم التفاصيل الإسكانية الدقيقة، التي تهم المواطنين الساعين لبناء مشروعاتهم السكنية الخاصة، أو تلك الموجهة للاستخدامات الاستثمارية والتأجير، بدءاً من أحدث التصميمات الهندسية، ومروراً بأعمال المقاولات وتجارة مواد البناء والخدمات التمويلية الحكومية والخاصة، وانتهاء بأرقى الديكورات الداخلية والخارجية بأقل التكاليف.

سكن ملائم

وأكد سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن معرض «ديكوبيلد» يعد إحدى مبادرات المؤسسة، التي تصب في صلب أهدافها الرامية إلى توفير السكن الملائم للمواطنين، إلى جانب توفيره باقة شاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات والحلول الخاصة ببناء المساكن بأفضل الأسعار والمزايا والحوافز.

لافتاً إلى أن «ديكوبيلد» أصبح الحدث الأهم الذي تسعى المؤسسة من خلاله إلى تقديم معظم الخدمات المتعلقة بإسكان المواطنين تحت مظلة واحدة، من خلال العروض التنافسية التي تحرص الشركات على تقديمها، بهدف التسهيل على مواطني الدولة الساعين إلى بناء مشاريعهم السكنية أو التجارية الخاصة.

فضلاً عن إتاحة الفرصة للالتقاء مع ممثلي كبريات شركات الهندسة والاستشارات والمقاولات المحلية والأجنبية، إلى جانب نخبة من الخبراء ومسؤولي المؤسسات الحكومية المعنية بالإسكان والجمعيات المهنية المتخصصة في مجال مواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية والأثاث والمفروشات.

إضافة إلى البنوك وشركات خدمات التمويل العقاري، وغيرها من المجالات المرتبطة بقطاع العقارات ومختلف المجالات ذات الصلة بالبناء والتشييد.

دورات توعوية

ويشهد المعرض في دورته الثالثة تنظيم عدد من الدورات، بالتعاون مع عدد من الشركاء والخبراء والاستشاريين، حول العديد من القضايا المرتبطة بقطاع البناء والسكن، في إطار اهتمام المؤسسة بالجانب التثقيفي والتوعوي للمواطنين وزوار المعرض.

ومساعدتهم في الحصول على الإرشادات والنصائح التي تسهل عليهم اتخاذ القرارات السليمة لبناء المسكن الملائم واستخدام أفضل المواد وأجودها وبتكاليف مقبولة، حيث تم تنظيم دورة بعنوان «كيف تختار المقاول» قدمها المهندس طارق الحمادي، استهدفت زوار المعرض من المواطنين الراغبين في تأسيس مشاريعهم السكنية.

كما ستنظم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في اليوم الثالث من المعرض دورة تدريبية حول كيفية تأسيس وإدارة المشاريع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يقدمها المستشار وخبير ريادة الأعمال هزاع المنصوري، فيما سيشهد اليوم الرابع والختامي تنظيم ندوة حوارية حول العقود الإنشائية والعقارية والمخاطر القانونية يقدمها كل من الدكتور وائل فخري، والمستشار إبراهيم الحوسني، ويديرها المحامي سامح رجب.