الملك سلمان: علاقات السعودية والإمارات أخوية ومتميزة

المصدر: الرياض - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة، حفظه الله، بمناسبة تجديد المجلس الأعلى للاتحاد الثقة بسموه رئيساً للمجلس.

وقال خادم الحرمين الشريفين: «يسرّنا، بمناسبة تجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة بسموكم رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد، أن نبعث لسموكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، برقية مماثلة بمناسبة تجديد المجلس الأعلى للاتحاد الثقة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للمجلس. وقال الأمير محمد بن سلمان: «يسعدني، بمناسبة تجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة بسموكم رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد، أن أعرب لسموكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الشقيق».