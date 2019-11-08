مسؤولون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حققت إنجازات تاريخية، شهد لها العالم أجمع، مجددين العهد والولاء لسموه، ومواصلة العمل المخلص والجاد لرد الجميل للوطن.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نهنئ أنفسنا، بإعادة انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لولاية رئاسية جديدة، لتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرة البناء والنهضة التنموية الشاملة، لتكون أفضل دولة في العالم، وينعم شعب دولة الإمارات والمقيمون على أرضها بالأمن والاستقرار».

وأضاف: «بهذه المناسبة، نجدد الوعد بأن نظل على العهد أوفياء، نصطف خلف قيادتنا الرشيدة، ونؤكد التزامنا بالقيم السامية التي غرسها المغفور له بإذن الله، الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات.

ونتعهد بمواصلة العمل المخلص والجاد، والعطاء غير المحدود، لنرد الجميل للوطن، ونسهم في تقدمه ورفعته وإعلاء شأنه، مستنيرين بالرؤية الثاقبة، والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، التي تضع سعادة شعبها على رأس قائمة أولوياتها، سائلين الله عز وجل دوام العزة والازدهار لدولتنا الحبيبة».

وقال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إن إعادة انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يرسخ ثوابت مسيرة اتحاد الإمارات، ويعزز من مكتسباتها وثوابتها الوطنية.

ونبارك لسموه ثقة أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، ونعاهد سموه على الاستمرار كجنود أوفياء مخلصين لمسيرة دولتنا من مجد إلى مجد، لتبقى راية الإمارات عالية خفاقة، في ظل ما يتمتع به سموه من حكمة ورؤية ثاقبة للمستقبل، وقراءة سليمة للواقع على مختلف الأصعدة.

ومن جهته، أكد سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، إن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قاد البلاد باقتدار وخطى ثابتة، مستلهماً قيم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما كان له أكبر الأثر في ما تحقق من إنجازات على أرض الدولة في المجالات كافة. وقال «في ظل قيادة سموه الحكيمة، وقدرته على العطاء المتواصل، والطموح الذي لا تحّده حدود، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، العديد من الإنجازات والمبادرات التي استقطبت اهتمام العالم بأسره تجاه دولتنا الحبيبة».

وأكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن إعادة انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد، لولاية رابعة، لخمس سنوات قادمة.

وفقاً لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجديد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الثقة في مقام سموه، انعكاس طبيعي لجهود سموه في ترسيخ وحدة الدولة وتماسكها، والنهضة الحضارية والتنموية المستمرة، التي تشهدها الدولة منذ تولي سموه مقاليد الحكم».