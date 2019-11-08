خليفة يتلقى رسالة من رئيس القمر تتعلق بالعلاقات الثنائية

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة تتعلق بالعلاقات الثنائية وتعزيزها.

وتسلم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال استقباله أمس محمد الأمين صيف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية القمر. واستعرض الدكتور قرقاش مع محمد الأمين صيف تنمية العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية القمر المتحدة، وسبل توطيد علاقات التعاون الثنائي إلى جانب بحث القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش حرص قيادة الإمارات على تعزيز مستوى العلاقات الثنائية مع جمهورية القمر المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات.

كما تسلم وزير الدولة للشؤون الخارجية 3 رسائل من الرئيس غزالي موجهة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.