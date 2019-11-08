«إسعاد شرطة دبي» تقدم باقة خاصة لزوار القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت لجنة بطاقة «إسعاد» التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، تقديمها عرضاً استثنائياً لزوار القرية العالمية ممن يحملون بطاقة «إسعاد»، وذلك من خلال باقة مميزة صممت خصيصاً لهم مقابل 210 دراهم، فيما تبلغ قيمتها الحقيقية 580 درهماً، وتتضمن الباقة 32 تذكرة دخول تبلغ قيمة الواحدة منها 15 درهماً.

بالإضافة إلى بطاقة «كرنفال» بقيمة 100 درهم مع ميزة إضافة 50% قيمة مضافة عند إعادة شحن بطاقة «كرنفال».

وفي تصريح لها أكدت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة «إسعاد»: «أن اللجنة تسعى دائماً لأن تكون حاضرة في المناسبات والفعاليات الترفيهية والسياحية لتقديم أفضل العروض والخصومات لحاملي البطاقة، بالتعاون مع شركائنا المتميزين، مشيرة إلى أن عرض الباقة التي يصل الخصم فيها إلى 64%، متوفر في مركز خدمة الضيوف بالقرب من بوابة العالم، ويمكن لحاملي بطاقة «إسعاد» شراؤها بحد أقصى 4 باقات لكل شخص».