16583 مستفيداً من حملة شرطة أبوظبي «لأماناتهم راعون»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت شرطة أبوظبي حملتها التوعوية، التي انطلقت في أبريل الماضي تحت شعار «لأماناتهم راعون»، والتي استهدفت العديد من المؤسسات والهيئات والدوائر المحلية، وأقيمت الحملة ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي الرامية للمشاركة المجتمعية في التصدي للفساد والتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى المنظومة المتكاملة نحو مجتمع آمن ومستقر.

وأوضح العقيد مطر معضد المهيري مدير إدارة مكافحة الفساد: «إن الحملة التوعوية تهدف إلى تكاتف جميع الجهات وشرائح المجتمع للعمل معاً على ترسيخ مفهوم النزاهة الوظيفية، حيث استفاد 16583 شخصاً من الحملة التوعوية.

والتي تنوعت بين محاضرات وورش عمل وبين مطويات تم توزيعها ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة ومحاضرات في مجالس ديوان ولي العهد، وركزت على تثقيف أفراد المجتمع بمخاطر التجاوزات القانونية وتعزيز المفاهيم الأخلاقية للنزاهة الوظيفية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية».