المستشفى الأمريكي - دبي يؤسس مشروع الإخصاب الصناعي المشترك مع «ليفيو»

المصدر: دبي-البيان

أعلن المستشفى الأمريكي - دبي، التابع لمجموعة محمد وعبيد الملا، إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الرعاية الصحية الخاصة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، عن التوصل إلى اتفاقية يتم بموجبها التأسيس لمشروع مشترك مع «ليفيو إيه بي» Livio AB السويدية، أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في توفير خدمات الإخصاب الصناعي في دول شمال أوروبا.

وتأتي هذه الخطوة، مواصلة للمساعي المستمرة التي يبذلها المستشفى لتقديم أفضل الخبرات بأعلى مستويات الجودة، لتحسين تجارب المرضى في الدولة والدول المجاورة، لا سيما بعد أن أصبح المستشفى الأمريكي أول عضو من منطقة الشرق الأوسط، ينضم إلى شبكة رعاية مايو كلينك المرموقة في عام 2016.