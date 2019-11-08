1.7 مليون راكب استخدموا المترو والترام في 3 أيام التخفيضات

المصدر: دبي-البيان

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن عدد مستخدمي المترو والترام في الدورة السابعة من فعّالية 3 أيام من تخفيضات دبي الكبرى (31 أكتوبر و1 و2 نوفمبر)، بلغ مليوناً و757 ألف راكب، منهم مليون و699 ألف راكب عبر مترو دبي، و57 ألفاً و837 راكباً عبر ترام دبي.

وسجل يوم الخميس 31 أكتوبر رقماً قياسياً في عدد مستخدمي مترو دبي، حيث تجاوز 700 ألف راكب، وهو ثالث أعلى رقم يسجله المترو في عامي 2018 و2019، بعد ليلة رأس السنة الميلادية 31 ديسمبر، التي بلغ عدد ركاب المترو فيها قرابة 893 ألف راكب، ثم تاريخ 31 يناير 2019، التي صادفت مهرجان دبي للتسوق، ونقل المترو فيها قرابة 707 آلاف راكب.

فيما نقل ترام دبي في يوم الخميس 31 أكتوبر، 23 ألفاً و763 راكباً، وهو ثاني أعلى رقم يسجله الترام في عامي 2018 و2019، حيث نقل في ليلة رأس السنة الميلادية الماضية، 33 ألف راكب.