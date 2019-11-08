افتتاح مؤتمر الإمارات للرعاية الحرجة للأطفال والخدّج في مستشفى الجليلة

المصدر: دبي - البيان

افتتح الدكتور عبد الله الخياط المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، عضو مجلس أمناء جائزة حمدان الطبية مؤتمر الإمارات للعناية الحرجة لطب الأطفال والخدج، في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بدبي، بحضور عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي بجائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية، ونخبة من المتخصصين في مجال الرعاية الحرجة وطب الأطفال من جميع أنحاء العالم.

كما يشارك في المؤتمر أكثر من 300 متخصص من مختلف البلدان، حيث يتضمن المؤتمر العديد من المحاضرات، بالإضافة إلى عقد ورش العمل والجلسات العلمية.

تطوير

وأكد عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي بالجائزة أن الاهتمام بتطوير العنصر البشري في القطاع الطبي يأتي على رأس أولويات جائزة الشيخ حمدان بــن راشــد آل مكتــوم للعلــوم الطبيــة.

ويترجم هذا الاهتمام إلى حزمة من الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجائزة من خلال مراكزها الخمسة، بما فيها مركز الجوائز ومركز دعم البحوث العلمية والمركز العربي للدراسات الجينية ومركز المطبوعات والنشر ومركز التعليم الطبي المستمر.