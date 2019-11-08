نهيان بن مبارك: المهرجان الوطني للتسامح يرسخ قيمنا

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أن المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية تحت شعار «على نهج زايد»، الذي ينطلق اليوم (الجمعة) يركز على تعزيز رسالة التعايش والتسامح والتناغم داخل المجتمع، ويلفت الأنظار إلى مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي تحملها دولة الإمارات إلى العالم.

مؤكداً أن هذه الرسالة لا تستثني أحداً، فهي موجهة للجميع في الداخل والخارج، للمواطنين والمقيمين، وإلى الإفراد والمؤسسات وكذلك للأسر ولطلاب المدارس والجامعات، ولكل فئات المجتمع، موضحاً أن هدف الوزارة هو إعلاء قيم التسامح والتعايش واحترام التعددية والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً، ونبذ العنف والتطرف بكل الوسائل المتاحة.

وذلك من خلال البرامج والمبادرات المحلية والعالمية، التي يضمها المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية والمشاركة العالمية الواسعة في مختلف أنشطته.

جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على آخر استعدادات وزارة التسامح لإطلاق «المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية»، الذي تنظمه الوزارة بمشاركة جهات (اتحادية ومحلية وخاصة وتعليمية) إضافة إلى سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الإمارات، من 8 وحتى 16 نوفمبر الجاري.

والذي تستحوذ حديقة أم الإمارات بأبوظبي على النصيب الأكبر من برامجه وأنشطته المختلفة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

حفل

وعن حفل الافتتاح أوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك أنه يبدأ في الخامسة من مساء الجمعة بحديقة أم الإمارات بعروض تراثية وفنون شعبية إماراتية، ثم فقرة للفنون الشعبية العالمية، إضافة إلى الفقرات الترفيهية، ثم أنشودة التسامح التي يقدمها كل من الفنانان حسين الجسمي وبلقيس أحمد.

وأضاف معاليه أن المسيرة تهدف إلى دعم وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية بصرف النظر عن الاختلاف في اللغات والأديان والجنسيات.

حيث يسر الجميع جنباً إلى جنب في تناغم وتواصل بين الجميع، حيث تهدف المسيرة إلى تقديم صورة مجتمعية رائعة عن التضامن والتلاحم المجتمعي بين مختلف الفئات، بما يمثل حالة فريدة على المستوى العالمي، مشيراً إلى حرص الوزارة على مشاركة كل الفئات المجتمع، وأن عدد الجاليات التي طلبت المشاركة في المسيرة تجاوز 150 جالية، والدعوة مفتوحة للجميع.

جولة

اطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك على كل التفاصيل الدقيقة الخاصة بحفل الافتتاح، بما في ذلك المسيرة التي يشارك بها القيادات المجتمعية والفكرية بالإمارات إضافة إلى أصحاب الهمم، وعدد كبير من الرياضيين.

كما اطمأن معاليه على توافر كل الاستعدادات الأمنية والخدمات اللوجستية، والتجهيزات المتعلقة بمشاركة أصحاب الهمم، مؤكداً أن الوزارة تدعو كل الفئات للمشاركة، بما في ذلك الأسر والأفراد وطلاب المدارس والجامعات وغيرهم من فئات المجتمع في مختلف فعاليات المهرجان على مدار 9 أيام.