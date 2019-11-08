«صحة دبي» تستعرض خدمة التدخل المبكر

المصدر: دبي - البيان

استعرضت هيئة الصحة في دبي، خلال مشاركتها بفعاليات الدورة الـ 3 لمعرض إكسبو أصحاب الهمم، بمركز دبي التجاري العالمي، خدمة التدخل المبكر، التي تقدمها الهيئة لرعاية وتأهيل الأطفال المصابين بالتأخر النمائي، ومن أصحاب الهمم، ضمن الفئة العمرية من 9 أشهر وحتى 6 سنوات.

وتحدثت الدكتورة لطيفة الرستماني استشاري طب العائلة، رئيس مكتب خدمات أصحاب الهمم بهيئة الصحة في دبي، حول الخدمات المتعددة التي يقدمها المركز في مجال التقييم متعدد التخصصات لحالات التأخر النمائي، والإعاقات المختلفة، بما فيها: تأخر النطق، المهارات الحركية الكبيرة والدقيقة، التواصل الاجتماعي، التي قد تكون بسبب الإعاقة الحسية أو الحركية أو الذهنية، والتي يتم تشخيصها وفقاً لأحدث أدوات التقييم، الأجهزة والتقنيات والمعدات الطبية.

وأشارت الدكتورة الرستماني، إلى التعاون والتنسيق القائم بين مركز التدخل المبكر، ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة، من خلال تحويل حالات التأخر النمائي التي يتم اكتشافها، عن طريق أداة الكشف المبكر في وحدات صحة الطفل، مثل التأخر في الوظائف الحركية أو الذهنية، أو تأخر في النطق أو ضعف السمع أو البصر، ليتم متابعتها في مركز التدخل المبكر، عن طريق فريق متكامل، يضم نخبة من الأطباء والمختصين، حيث يتم وضع خطة العلاج المناسبة للحالة المرضية، بالتعاون مع الأهل، والبدء الفوري بتنفيذها لتفادي تدهور حالة الطفل.