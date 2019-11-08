شرطة دبي تدشن أول دورية صديقة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

دشن اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أول دورية شرطية صديقة لأصحاب الهمم مزودة بكل التجهيزات التقنية والخدمات الذكية التي تلبي احتياجات هذه الفئة.

وذلك خلال تفقده لمشاركة شرطة دبي في معرض إكسبو أصحاب الهمم في مركز دبي التجاري العالمي.

وحضر التدشين كل من: العميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد عبد الله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة بردبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والمقدم الدكتور سعود الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم وعدد من الضباط.

واطلع اللواء المري، على مكونات الدورية والخدمات التي توفرها لأصحاب الهمم. واستمع القائد العام لشرح حول الدورية من المقدم الدكتور سعود الرميثي.

حيث أكد أنها تعتبر الأولى لدى شرطة دبي الخاصة بتقديم الخدمات لأصحاب الهمم، مبيناً أنها مُجهزة بأحدث أنواع المصاعد المتحركة، والتي تم اختيارها استناداً إلى دراسة أجريت مع عدد كبير من أصحاب الهمم حول احتياجاتهم، ويتسم المصعد بسلاسة الحركة في رفع الكرسي المتحرك إلى داخل الدورية.

ولفت المقدم الرميثي إلى أن الدورية تحتوي على ميزة مهمة تخدم أصحاب الإعاقة السمعية وتتمثل في سماعة ذكية، حيث يُمكن لسائق الدورية أن يتواصل ويتصل من خلالها مع السماعة التي يستخدمها صاحب الهمم وذلك عبر تقنية «البلوتوث» وبالتالي التحدث معه بشكل مباشر وبسهولة كبيرة.