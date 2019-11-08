مكتوم بن محمد: هدفنا تأسيس نظام رقابي لتعزيز سلامة الغذاء

المصدر: دبي - وام

ناقش مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، سلامة الغذاء في الإمارة والتي استعرضتها بلدية دبي خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس في مقر المجلس بأبراج الإمارات، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس.

ودون سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه الرسمي عبر تويتر: «اطلعتُ على الدراسة التي أعدتها بلدية دبي حول سلامة الغذاء في الإمارة، في اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي. هدفنا تأسيس نظام رقابي متكامل لتقييم وتعزيز سلامة الغذاء باعتماد أفضل الممارسات والمعايير العالمية بما يتناسب مع مكانة دبي الحيوية كمركز تجاري عالمي».

تقييم

وأعدت بلدية دبي «دراسة سلامة الغذاء» في الإمارة بهدف وضع تقييم شامل وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز نظام سلامة الغذاء بالإمارة، حيث تستهدف الدراسة التعرف إلى نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات من أجل تأسيس نظام متكامل بناءً على أفضل الأساليب العلمية والممارسات العالمية والخبرات المحلية.

وتكمن أهمية الدراسة انطلاقاً من تأثير الغذاء المباشر على صحة المجتمع وضمان تطبيق نظام رقابي متكامل لسلامة الغذاء يضع في اعتباره خصوصية إمارة دبي كمركز عالمي للتجارة.

محاور

وتمحورت الدراسة حول الأغذية المستوردة والمتداولة ومياه الشرب والمواد الملامسة للغذاء وتقصي الأمراض المنقولة عبر الغذاء، والأغذية الحلال، والتغذية التطبيقية، والقدرات المخبرية، والتوعية بالسلامة الغذائية والتغذية.

حيث تم تقييم كل محور وفق مجموعة من المعايير مثل السياسات والتشريعات، مؤشرات الأداء، الموارد البشرية، الأنظمة التقنية، الإجراءات، أفضل الممارسات، الريادة والاستشراف، الازدواجية، الاستراتيجيات وتقييم المخاطر، والشركاء الاستراتيجيين.

ويأتي الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية في دعم جهود المجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في القطاعات كافة، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.