«الموارد البشرية العسكرية» في دبي تُطلع «الدفاع» على أفضل الممارسات

المصدر: دبي - البيان

استقبل المقدم الدكتور أحمد محمد الشحي، أمين عام لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، وفداً من وزارة الدفاع برئاسة المقدم أحمد سعيد النيادي، رئيس شعبة الموارد البشرية بمديرية الموارد البشرية، لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال إدارة الموارد البشرية العسكرية.

وأكد المقدم الدكتور الشحي، حرص اللجنة على تعزيز التعاون المشترك مع جميع المؤسسات العسكرية على مستوى الدولة، لإعداد موارد بشرية مؤهلة تدعمها تشريعات وسياسات مرنة ومستشرفة للمستقبل، ثم قدم شرحاً عن المحاور الاستراتيجية في مجال السياسات والتشريعات المرنة والمبتكرة، وبيئة العمل المحفزة والمبتكرة، وحوكمة وكفاءة التعليمات الداخلية والخارجية.