الإمارات تستضيف مؤتمر لجنة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية

المصدر: دبي - البيان

تستضيف العاصمة أبوظبي فعاليات المؤتمر الخامس عشر للجنة الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لمنطقة الشرق الأوسط في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري.

يستهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، مناقشة مستوى وأوضاع الصحة الحيوانية وقضايا الإنتاج الحيواني في منطقة الشرق الأوسط، واستعراض التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، وإعداد توصيات فعالة للارتقاء بهذا القطاع في المنطقة، لطرحها خلال الجلسة العامة للمنظمة في مايو 2020.

وقال سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق: «إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة باتت منصة لأهم الأحداث والفعاليات العالمية في قطاعات ومجالات عدة، ومنها القطاع البيئي وما يتعلق به من تخصصات، وتؤكد استضافة وتنظيم الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر اللجنة الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية على المكانة التي باتت تتمتع بها الدولة في هذا المجال، وبالأخص بعد اختيارها لاستضافة المكتب التمثيلي والمقر شبه الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط».

وأكد علوان أن دولة الإمارات تولي ملف التنمية والصحة الحيوانية اهتماماً بالغاً، حيث كثفت جهودها الرامية إلى تنمية وحماية الثروة الحيوانية ومواجهة المخاطر الحيوية الناتجة عن الأمراض الحيوانية المعدية والمشتركة والحد من تأثيراتها وفق أحدث المعايير والنظم العالمية.