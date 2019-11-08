قائد القوات البرية يشهد تخريج 27 دورة تخصصية

المصدر: أبوظبي - وام

شهد اللواء الركن صالح محمد صالح العامري، قائد القوات البرية، أمس، تخريج 27 دورة تخصصية للضباط وضباط الصف في معهد القوات البرية، بحضور عدد من ضباط قيادة القوات المسلحة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى نائب قائد معهد القوات البرية كلمة نوه فيها بالاهتمام المتواصل الذي يحظى به المعهد من قِبل قيادة القوات البرية في تعزيز دوره المهم في تعليم المنتسبين في الدورات على أحدث المهارات والتقنيات والعقائد العسكرية لرفد وحدات القوات المسلحة بدماء جديدة، وقدّم الخريجون عروضاً تطبيقية عكست المستوى المتميز لتأهيلهم، كما أظهرت مهاراتهم ومدى ثقتهم بأنفسهم.

وفي نهاية الحفل، كرّم قائد القوات البرية المتفوقين، وهنأهم بالتميز والتفوق، كما حثهم على مواصلة بذل الجهد والمثابرة، مؤكداً أن تكريم المتفوقين سنّة حميدة تعتمدها دولتنا الرائدة في تتويج المتقدمين على منصّة التألق والنجاح، تضيء في قلوبهم دروب التوق إلى نجاحات أكبر للذود عن الوطن وحماية مكتسباته.

كما حثهم على بذل المزيد من الاطلاع والمعرفة، والبحث عن كل ما هو جديد ومفيد في مجال تخصصاتهم لمواكبة مجريات التطور، وبلورة ما تلقوه خلال فترة التدريب والتأهيل في ميدان العمل التطبيقي.