ماراثون «معاً نمشي» على كورنيش أبوظبي 11 الجاري

المصدر: أبوظبي-البيان

تنظم بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز المدينة، فعالية رياضية توعوية بعنوان (معاً نمشي) عبارة عن ماراثون للمشي ضمن مبادرة (رياضة بلا حدود) على كورنيش أبوظبي يوم 11 نوفمبر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للسكري، وذلك بمشاركة الشرطة الرياضية، وميد كلينك، والتميت اثيليتكس، وتورنيدو.

وتهدف الفعالية إلى تشجيع مرضى السكري على ممارسة رياضة المشي والتوعية بأهمية المحافظة على نمط غذاء وأسلوب حياة صحي، وتعزيز أهمية المشي المستمر لمريض السكري للمحافظة على الأعصاب وحرق السعرات الحرارية وتنشيط البنكرياس، بالإضافة إلى المساهمة في الارتقاء بجودة المعيشة في المجتمع وإدارة وتطوير وتفعيل المرافق البلدية العامة وتعزيز المشاركة المجتمعية.