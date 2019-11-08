اتفاقية لتطوير وتبادل بيانات نظام المشاريع الرأسمالية الإلكتروني في أبوظبي

Ⅶ أبوظبي- وام

وقعت دائرة التخطيط العمراني والبلديات مع دائرتي النقل والمالية وشركتي أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، وأبوظبي لخدمات الصرف الصحي اتفاقية لتطوير وتبادل البيانات الخاصة بنظام المشاريع الرأسمالية الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة الساعية إلى دعم هذا النوع من الاستثمارات وتشجيعه في إمارة أبوظبي.

تأتي الاتفاقية ضمن جهود الدائرة لدعم التعاون بينها وبين مختلف الجهات الحكومية الأخرى في إطار العمل على تطوير عملية تخطيط الاستثمار الرأسمالي في الإمارة من خلال إيجاد منصة موحدة لتخطيط ومتابعة المشاريع الرأسمالية للجهات الحكومية وتوفير رؤية واضحة لحكومة أبوظبي .

ووقع الاتفاقية مبارك عبيد الظاهري، وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات؛ وخليفة محمد المزروعي، وكيل دائرة النقل ومحمد خليفة النعيمي، مدير عام دائرة المالية بالإنابة؛ والمهندس سويدان راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»؛ والمهندس عمر حسين الهاشمي، المدير العام لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير منصة إلكترونية للمشاريع الرأسمالية تسهل عملية تخطيط المشاريع الرأسمالية للجهات والشركات الحكومية ومتابعتها في الإمارة إضافة إلى تطوير عمليات تخطيط الاستثمار الرأسمالي وتوحيدها في الجهات والشركات الحكومية.

توفير

ستوفر «مساندة» جميع المعلومات الفنية والمالية الخاصة بالمشاريع الرأسمالية القائمة والجديدة والتنسيق مع الجهات المعنية للربط بين النظام الإلكتروني الخاص بشركة «مساندة» والنظام الإلكتروني للمشاريع الرأسمالية (CIP) إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية للرد على الاستفسارات الواردة بخصوص المشاريع الرأسمالية الخاصة التي تنفذها «مساندة».