عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية جنوب أفريقيا

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ناليدي باندور وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون لدى جنوب أفريقيا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي – بحث العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة ناليدي باندور ..مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجنوب افريقيا والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبها أكدت ناليدي باندور الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات وذلك انطلاقاً من العلاقات المتميزة الذي تجمع بين البلدين الصديقين.

كما أشادت بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي وما حققته من إنجازات تنموية في العديد من المجالات.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وسعادة محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب افريقيا.