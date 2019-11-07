محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وبحث سموه والملك عبدالله الثاني - خلال الاتصال الهاتفي - العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها على مختلف الصعد.

كما استعرض الجانبان مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وثمن جلالة الملك عبدالله الثاني الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ..مشددا على دعم الأردن هذه الجهود التي تستهدف حل الأزمة بما يضمن وحدة اليمن الشقيق واستقراره وسلامة أراضيه ويحفظ أمن الخليج العربي.