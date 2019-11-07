سعيد الطاير: نتعهد بمواصلة العمل المخلص والجاد والعطاء غير المحدود

المصدر: البيان الإلكتروني

بمناسبة إعادة انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نهنئ أنفسنا بإعادة انتخاب سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، لولاية رئاسية جديدة، لتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرة البناء والنهضة التنموية الشاملة لتكون أفضل دولة في العالم وينعم شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بالأمن والاستقرار تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود".

وأضاف الطاير: "بهذه المناسبة، نجدد الوعد بأن نظل على العهد أوفياء، نصطف خلف قيادتنا الرشيدة، ونؤكد التزامنا بالقيم السامية التي غرسها المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات، ونتعهد بمواصلة العمل المخلص والجاد والعطاء غير المحدود لنرد الجميل للوطن ونسهم في تقدمه ورفعته وإعلاء شأنه، مستنيرين بالرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة التي تضع سعادة شعبها على رأس قائمة أولوياتها، سائلين الله عز وجل دوام العزة والازدهار لدولتنا الحبيبة".