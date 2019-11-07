هيئة البيئة – أبوظبي تحتفل باليوم العالمي للمشاريع وتطلق مبادرة "ارتقاء"

المصدر: أبوظبي-البيان

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي أمس مبادرة " ارتقاء" التي تهدف إلى تحسين الأداء وتحفيز الإبداع والابتكار وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال إدارة المشاريع مما سينعكس إيجاباً على أداء الهيئة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ورؤية حكومة أبوظبي، حيث سيتم من خلال هذه المبادرة السنوية تكريم أفضل مدراء المشاريع بالهيئة لخلق بيئة تنافسية وتحفيزهم لاتباع نهج بنّاء في تطوير ووضع الخطط الفعالة لتنفيذ مشاريعهم.

وجاء إطلاق المبادرة خلال الفعالية التي نظمتها الهيئة للاحتفال باليوم العالمي لإدارة المشاريع، الذي يصادف الخميس الأول من شهر نوفمبر من كل عام، حيث تم استعراض تجربة شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في تطوير برنامج تطوير برنامج النفق الاستراتيجي للصرف الصحي، كما تم نقل معرفة جامعة ستراثكلايد في مجال "استشراف المستقبل واتخاذ القرار" بالإضافة إلى استعراض تجربة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وخبرتهم في إدارة المشاريع.

وقال الدكتور جابر الجابري، نائب الأمين العام بالهيئة في كلمته خلال افتتاح الفعالية: "تعتبر مسؤوليتنا تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية لإمارة أبوظبي من القيم الأساسية والمتأصلة في هيئة البيئة – أبوظبي. فقد جاء إنشاء الهيئة من منطلق احترامنا العميق لبيئتنا وواجبنا تجاهها، وأملنا في تحقيق مستقبل أفضل. ونحن اليوم، كما كنا من قبل، نمضي قدماً لتنفيذ مهمتنا ملتزمين بالحفاظ على التراث الطبيعي للإمارة وتنوعها البيولوجي الغني لضمان مستقبل أكثر استدامة".

وأضاف الجابري "ولكي نحقق أهدافنا الاستراتيجية بأسلوب متكامل، وجب علينا ترجمتها إلى برامج ومشاريع استراتيجية وتشغيلية رائدة تمكننا من مواكبة التقدم والنمو المتسارع، وهنا يبرز الدور الكبير الذي يلعبه مدراء البرامج والمشاريع في المساهمة في صنع مستقبل متطور يحقق الأهداف البيئية للدولة ولإمارة أبوظبي، مؤكداً على أهمية اعتماد الأساليب العلمية والابتكارية في إدارة المشاريع والذي يعتبر أحد أسباب نجاح المؤسسات محلياً وعالمياً".

وأشار: أنه ولرفع الأداء وتعزيز كفاءة مدراء المشاريع، أطلقت الهيئة مبادرة "ارتقاء" في دورتها الأولى تزامناً مع اليوم العالمي لإدارة المشاريع، وذلك في إطار حرصها على الاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي والابتكار وتأثير التحول الرقمي على إدارة وحوكمة المشاريع وضمان استدامتها".

كما تضمنت الفعالية تكريم ثلاثة من مدراء المشاريع بالهيئة من بين 10 مشاريع تنافست ضمن الدورة الأولى من مبادرة إرتقاء حيث فاز بالمركز الأول مصطفى لطفي دش، عن مشروع حصر آبار المياه الجوفية ومسح ملوحة التربة في إمارة أبوظبي، كما فاز بالمركز الثاني ساي رافي كريشنا توباتي عن مشروع ترسيم أشجار القرم عن طريق استخدام صور الأقمار الصناعية وفازت أنوجا فجيان عن مشروع التطبيق الإلكتروني لأنواع الموائل.