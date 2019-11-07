الحمودي لـ «البيان»: لا صحة للأخبار المتداولة بشأن الخصومات على المخالفات المرورية بدبي

المصدر: دبي - حصة بن غويفة

قال مدير مركز الاتصال (901) التابع لإدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، الرائد الدكتور محمد علي الحمودي للبيان أن جميع الأخبار المتداولة بشأن خصم 50% من قيمة المخالفات في إمارة دبي والذي يستمر ليوم واحد غير صحيحة.

وأضاف الحمودي للبيان أن الخصم للسائقين الملتزمين فقط وذلك ضمن مبادرة تسوية المخالفات المرورية التي أطلقتها شرطة دبي فبراير الماضي، مهيباً بالجمهور تحري صحة الأخبار وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط حيث أن الشخص مسؤول عن كل ما يقوم بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مضيفاً أن مبادرة تسوية المخالفات المرورية دخلت مرحلتها الثالثة وسيحصل السائقين الذين لم يرتكبوا أي مخالفة لمدة 9 أشهر على خصم تبلغ قيمته 75% على كافة المخالفات، وفي حال التزام السائق لمدة عام سيحصل على خصم 100%.