«طرق دبي» تطلق مبادرة لخصم قيمة لوحات المركبات المميّزة

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة استراتيجية تهدف إلى خصم قيمة لوحات المركبات المميّزة القديمة غير المملوكة، التي يبلغ عددها (2,224) لوحة بأرقام ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية من الرموز (A,B,C) وهي بحوزة عدد من الأفراد في إمارة دبي.



وتفصيلا، قال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "إن نسبة الخصم للأرقام المميّزة تتراوح بين (%4) و (%80) من قيمة تملك الرقم، مع العلم أن القيمة السوقية لهذه الأرقام المميّزة عالية بالنظر لما تحمله من أهمية لحامليها، وإن هيئة الطرق والمواصلات تهدف من إطلاق هذه المبادرة إلى إسعاد الناس وهي من الغايات الاستراتيجية للهيئة، وإن تملك هذه الأرقام من الرموز القديمة المسجلة على المركبات أو المحفوظة في الملفات المرورية، يتيح لِأصحابِها حق التصرف فيها، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الأرقام المشمولة في هذه المبادرة يبلغ عددها 2224 رقماً، بينها 91 رقماً ثنائياً، و792 رقماً ثلاثياً، و541 رقماً رباعياً، و787 رقماً خماسياً.

ودعا آل علي الأشخاص الراغبين في تملّك هذه الأرقام المميّزة غير المملوكة، إلى استكمال الإجراءات المطلوبة لتملّكها من خلال عدد من القنوات هي: الموقع الإلكتروني للهيئة ومراكز إسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمة.