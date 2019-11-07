%86.6 التوطين في الإدارة العليا لـ «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي انخفاض نسبة الدوران الوظيفي بين المواطنين هذا العام لتصل إلى 1.4% فقط، وتشمل هذه النسبة المواطنين الذين انتهت خدماتهم بسبب التقاعد.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «لدينا في الهيئة استراتيجية متكاملة لدعم التوطين وإعداد مواطني الدولة لشغل جميع الوظائف الهندسية والفنية والإدارية في الهيئة، ومواصلة استقطاب الكوادر المواطنة سواء من أصحاب الخبرات أو الخريجين الجدد».

وأكد الطاير أن الهيئة تعد من أكبر المؤسسات الحكومية استقطاباً للمواطنين، كما أنها من أكبر الدوائر الحكومية في الدولة التي تحرص على توظيف وتأهيل وتطوير الكوادر المواطنة، حيث تبلغ نسبة التوطين في الهيئة 86.67% في الإدارة العليا.

وأشار إلى أن عدد الموظفين المواطنين في الهيئة يزيد عن 3200 مواطن ومواطنة في مختلف التخصصات والمستويات الإدارية، من بينهم 1600 موظف وموظفة يعملون في تخصصات فنية، ويشمل هذا العدد 400 مهندسة مواطنة، الأمر الذي يدعم جهود تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

معايير

أشـار الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلـى أن الهيئة تطبق أعلى معايير الشفافية في عملية استقطاب وتعيين الموظفين بما يتوافق مــع قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي وأفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن.