محمد بن زايد يبحث التعاون مع رئيس صربيا ورئيسي وزراء باكستان وبلغاريا

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي أمس، مع ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا الصديقة، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، خلال اتصال هاتفي أمس مع دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة،علاقات التعاون الثنائي المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان.

كما بحث سموه ، خلال اتصال هاتفي أمس، مع بويكو بوريسوف، رئيس وزراء جمهورية بلغاريا الصديقة، علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. واســـتعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.