«نداء» و«سيف نت فورم» تتعاونان في تطوير شبكات السلامة العامة

المصدر: دبي - البيان

أبرمت كلّ من مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، ومنظمة سيف نت فورم، وهي منظمة غير ربحية.

والتي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها مؤخراً، اتفاقية تفاهم يقوم الطرفان من خلالها بدعم المصالح المشتركة في ما بينهما، بهدف ترويج وتطوير البرمجيات والتطبيقات، وتوحيد المعايير والمواصفات لأنظمة الاتصالات الحرجة عالمياً، عبر تطوير شبكات السلامة العامة.

وقع الاتفاقية منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة نداء ودايونغ هونغ رئيس منظمة سيف نت فورم.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقوية الروابط بين الطرفين، والعمل باتجاه تحقيق الأهداف المشتركة بينهما، والتركيز على نشر ودعم ثقافة التطوير والأنشطة الابتكارية.

وعلاوة على ذلك، تُسهم الوثيقة في تأسيس علاقة مشتركة بين الطرفين، بحيث تخضع هذه العلاقة للأحكام المنصوص عليها، والتي من شأنها تعزيز مستوى تحقيق المنافع والفرص المتبادلة إلى آفاق جديدة.

وستعمل كلّ من مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، ومنظمة سيف نت فورم، سوياً، في نشر خدمات وتثبيت وتشغيل شبكات الاتصالات المتخصصة، والتقنيات الحديثة ذات العلاقة في مجالات الأمن والسلامة.

كما ستتضافر جهودهما لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وتوفير الاستشارات اللازمة في مجالات خدمات الحماية المجتمعية. ومن جانبها، ستشارك «نداء» مع سيف نت فورم، في العمل سوياً على تنظيم سلسلة من المعارض المحلية والعالمية المشتركة، فضلاً عن تنظيم مجموعة من ورش العمل التخصصية للطرفين.

كما تنص بنود مذكرة التفاهم على قيام كلّ من مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، ومنظمة سيف نت فورم، بتشكيل فريق عمل مشترك، للإشراف على عملية تنفيذ الأهداف المتفق عليها، والتعاون لتسهيل إمكانية الوصول إلى المعلومات، بغرض تطوير آليات التعاون والخطط اللازمة لتحقيق الأهداف الخاصة بهما.

كما سيحضر كل من الطرفين المعارض والمؤتمرات والمحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها الطرف الآخر، للاطلاع على أفضل الوسائل والممارسات والأنظمة والحلول والتطبيقات. وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المستخدمون، وكيفية التصدي لها.