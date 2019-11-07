«الصحة»: %85 من المستشفيات في الدولة حصلت على الاعتماد الدولي

المصدر: دبي - البيان

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن القطاع الصحي الخاص شريك استراتيجي للحكومة، وتعمل الوزارة على دعمه باستمرار، معلنة حصول أكثر من 85% من المستشفيات في الدولة على الاعتماد الدولي.

وأكد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بالوزارة الدكتور أمين الأميري أن هذا الإنجاز فخر للإمارات ويدعم السياحة العلاجية ويوفر أفضل خدمة للمرضى، ومشجعاً على الارتقاء بالخدمات الصحية بالدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح الأميري مركزاً طبياً جديداً في (الزيرو 6 مول) في منطقة الجرينة بمدينة الشارقة، يتبع مجموعة «برايم» للرعاية الصحية.

وقال الأميري إن المراكز الصحية الخاصة في الدولة تطبق المعايير العالمية، ما يجعلها ممهدة للحصول على الاعتمادات العالمية بشكل سريع، وهذا أحد أهم عوامل الارتقاء بالخدمات الصحية بالدولة.

وافتتحت مجموعة (برايم) مركزها الجديد، بحضور الدكتور جميل أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية، وعيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة عيسى الغرير للاستثمار.

وقال الدكتور جميل أحمد: «يأتي افتتاح المركز الجديد في إمارة الشارقة لتلبية النمو المتزايد للمجتمعات السكانية، والازدهار الاقتصادي الذي تشهده في الإمارة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يتطلب وجود مركز طبي متكامل فيها».

ويوفر المركز في مقره بـ(زيرو 6 مول) خدمات الرعاية التشخيصية والطبية المتطورة، بما في ذلك الطب العام، وأمراض القلب، والأذن والأنف والحنجرة، والأمراض الجلدية، وطب الأطفال، وأمراض النساء والولادة، وطب العظام، وطب الأسنان، وطب وجراحة العيون، والأشعة والخدمات المخبرية.

ويضم المركز طاقماً طبياً مكوناً من أطباء وأخصائيين وممرضين من مختلف الجنسيات يتمتعون بخبرات كبيرة في التعامل مع المرضى.

وذكر جميل أحمد: يتماشى المركز الطبي الجديد مع مهمتنا المتمثلة في توفير خدمات للرعاية الصحية بمعايير عالمية في الإمارات، ونحن لدينا أطباء بارزون في مجال تخصصاتهم وملتزمون خدمة مواطني دولة الإمارات الذين يقطنون حول مركز زيرو 6 مول في الشارقة بأعلى معايير الرعاية الصحية مضيفاً إن المجموعة تتطلع للوفاء بالتزاماتها تجاه مرضاها وفقاً لمبادئ التعاون والتعاطف والابتكار.