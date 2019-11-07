«السلامة الغذائية» تنظم 4 أسواق للمزارعين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 4 أسواق للمزارعين لبيع منتجات مزارعهم مباشرة للجمهور طوال الموسم الزراعي.

حيث سيتم اليوم افتتاح 3 أسواق في منطقة الشهامة و«دير فيلد» مول وليوا بمنطقة الظفرة، في حين يتم افتتاح السوق في «مكاني» مول بالشامخة بداية شهر ديسمبر المقبل، على أن تنتظم الأسواق الأربعة خلال عطلة نهاية الأسبوع من الآن وحتى 30 أبريل 2020، من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 8:00 مساءً أيام الخميس والجمعة والسبت.

وتوفر أسواق المزارعين هذا العام منصة تسويقية متميزة لعدد 67 مزارعاً في إمارة أبوظبي لتسويق منتجات مزارعهم مباشرة للجمهور، حيث تتيح سوق الشهامة نافذة تسويقية لعدد 30 مزارعاً، بينما توفر سوق المزارعين في «ديرفيلد» مول منصات تسويقية لعدد 20 مزارعاً، بالإضافة إلى 10 مزارعين في سوق «مكاني» مول و7 مزارعين في سوق ليوا بمنطقة الظفرة.

وتمثل أسواق المزارعين إحدى وسائل الدعم المهمة التي توفرها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لأصحاب المزارع في أبوظبي باعتبارها منصة تسويقية تتيح لهم بيع منتجاتهم الزراعية للجمهور مباشرة، كما أنها وسيلة مهمة للترويج للمنتج المحلي وتعزيز مكانته في السوق، بالإضافة إلى توفير الخضروات والفواكه المحلية الطازجة والتمور وفسائل النخيل وغيرها من منتجات المزارع المحلية للمستهلكين بالقرب من مناطق سكنهم.

وقال علي يوسف السعد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «تحرص الهيئة على إتاحة الفرصة للمزارعين لبيع منتجاتهم الطازجة من المزرعة إلى المستهلك مباشرة.

حيث تعد أسواق المزارعين من أفضل الوسائل لدعم المزارعين والمنتج المحلي على حد سواء، بالإضافة إلى توفير فرصة للمستهلكين لتسوق احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة وغيرها من المنتجات المحلية الطازجة من مكان واحد ومن المزارعين المواطنين مباشرة».

وذكر السعد أنه نظراً للإقبال الكبير على المشاركة في هذه الأسواق وبناءً على طلب المزارعين تحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تطوير الأسواق من عام لآخر سواء بتوسعة الأسواق المقامة بالفعل أو افتتاح أسواق جديدة.

حيث يتم هذا العام افتتاح سوق المزارعين في «مكاني مول» بمنطقة الشامخة، ونأمل في افتتاح المزيد من الأسواق في السنوات المقبلة لخدمة أعداد أكثر من المزارعين والمستهلكين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.