شرطة دبي تطلع على آلية تعزيز أمن الطيران في «مجموعة الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

زار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، يرافقه عدد من كبار ضباط شرطة دبي، مقر الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات وترانس جارد بالمنطقة الحرة بمطار دبي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون الوثيق بين الجانبين والثقة في قدرة الدائرة الأمنية على منع الجرائم وتقديم أفضل الخدمات الأمنية وإنفاذ قوانين الحدود وأمن الطيران. وكان في استقبال الوفد الزائر الدكتور عبد الله الهاشمي، رئيس أمن مجموعة الإمارات.

حيث أطلعهم على كيفية قيام الدائرة بتعزيز أمن الطيران من خلال برامج التدريب والتعليم التي توفرها، كما تعرفوا على دور فريق عمل ترانس جارد في دعم مهمة ورؤية الدائرة، كما قام الوفد بجولة في مقر الدائرة الأمنية وأقسام العمل في ترانس جارد، شملت قسم مناولة الشحنات الثمينة ومركز إدارة النقد الحديث وغرف التحكم الخاصة بالأمن الإلكتروني وأمن المعلومات والطائرات والحراسة والخزانة.

وأبدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم إعجابه بأنظمة تكنولوجيا المعلومات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات ونهجها الاستراتيجي في مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقال معاليه: «تركيز الدائرة على الاستثمار في الموظفين واعتماد أفضل الممارسات والحفاظ على أمن الطيران والدولة ودعم الأعمال والسياحة أمور جديرة بالفخر والتقدير».

من جانبه، رحب الدكتور عبد الله الهاشمي بزيارة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم. وقال: «تؤكد هذه الزيارة عمق العلاقات الوثيقة التي تربطنا بشرطة دبي سعياً إلى تحقيق رؤية دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. نحن نعمل في بيئة حافلة بالتحديات، ترتفع فيها الجرائم العابرة للحدود الوطنية.