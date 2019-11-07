تصاميم بناء تناسب ميزانيات المواطنين في «ديكوبيلد»

المصدر: دبي - أحمد يحيى

انطلقت أمس فعاليات الدورة الثالثة من معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2019»، الذي يستمر حتى 9 نوفمبر الجاري وتنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في قاعة البيت متوحد بالورقاء 4 في دبي، بمشاركة 58 جهة متخصصة من القطاعين الحكومي والخاص.

ويعد الحدث الأضخم في الدولة لدعم المستفيدين من الخدمات الإسكانية، حيث يقدم عروضاً تنافسية مغرية تشمل منح خصومات وتوفير تصاميم أبنية مناسبة لمختلف الميزانيات وفي حدود قيمة المُنح أو القروض التي يحصل عليها المواطنون المستفيدون من جهات الإسكان في الدولة، فضلاً عن عرض أحدث ما تم التوصل إليه في قطاع البناء وفنون العمارة والتصميم من مواد وحلول وأنظمة مبتكرة.

وافتتح المعرض سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برفقة سامي قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة.

وقال سامي قرقاش إن المعرض تشارك فيه الكثير من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ويعد فرصة مهمة لكثير من التجار الذين سيقدمون حوافز على منتجاتهم، وأيضاً البنوك التي ستقدم عروض التمويل.

مشيراً إلى أن أي زائر أو مقبل على بناء مسكن حكومي سوف يلقى الكثير من العروض التي تتناسب مع السكن الخاص به وسيحصل على نسب كبيرة من التخفيضات التي يحرص على تقديمها العارضون، لافتاً إلى أن المعرض شهد نمواً ملحوظاً، وهناك توجه لإقامة المعرض مستقبلاً في مكان أكبر مساحة لاستيعاب العدد الكبير من الشركات العارضة.

وأضاف أن المعرض نجح هذا العام في استقطاب عدد كبير من العارضين من كبرى الشركات الهندسية والاستشارية والمقاولين فضلاً عن العاملين في مجال مواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية إضافة إلى الأثاث والمفروشات، ويعد هذا العدد من الجهات العارضة الأضخم منذ انطلاقه محققاً زيادة بنسبة 12% عن الدورات السابقة.

مشيراً إلى حرص المؤسسة على تطوير فعاليات المعرض في كل دورة جديدة تطلقها، سواء من خلال التنظيم أو الفعاليات المصاحبة التي تقام خلال المعرض والتي تتضمن تنظيم ورش عمل وندوات حوارية من قبل كبار المستشارين المحليين والعالميين، فضلاً عن الدورات التوعوية والإرشاد السكني بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

ولفت قرقاش إلى أن هناك كثيراً من العارضين يوفرون حلول البناء المستدامة من خلال المواد التي يوفرونها، مثل ألواح الطاقة الشمسية، والأصباغ التي تراعي البيئة وصحة الإنسان وغيرها من المواد المبتكرة التي تدعم الطلبات المتنامية للمقبلين على البناء، لافتاً إلى أن هناك مشروعاً بين المؤسسة وهيئة كهرباء ومياه دبي، لتركيب 10000 مسكن بتقنية الألواح الشمسية.

فيما سيتم تنفيذ هذا المشروع عبر عدة مراحل، مبيناً أن مثل هذا الخطوات تعكس رؤية الدولة تجاه تعزيز الاستدامة والتوعية بأهميتها، فيما بدأ يظهر ذلك من خلال الطلبات المتنامية للحصول عليها.

وذكر أنه لا يوجد حالياً أي توجه لرفع قيمة القروض التي يحصل عليها المستفيدون من خدمات المناسبة، خصوصاً أنها تعتبر مناسبة لمداخيل الفئة التي يتم توفير خدماتنا إليهم، والقيمة الحالية التي تبلغ 750000 درهم يتم استفادة المواطن منها بشكل كامل دون استقطاع.

وفي حال وجود ديون على المستفيد تحول معه الاستفادة من القرض الذي نقدمه، أو تكون هناك صعوبة في الالتزام معها بسداد المستحقات عليه، فإننا نطلب منه إعادة جدولتها مع البنك، ليتسنى له الاستفادة من قرض المؤسسة، كما أنهم يعرضون عليه تقليل قيمة القرض ليكون بحدود الـ600 ألف درهم لكي يتسنى له السداد بأريحية دونما ضغوط مستقبلاً عليه.

وقال إن المؤسسة لا تسمح بتمويل بناء أراضي أكبر عن 8000 قدم مربعة، وذلك حتى يستطيع المواطن البناء بتكلفة مناسبة لإمكاناته، خصوصاً أن تكاليف البناء تزيد مع زيادة مساحة الأراضي.

كما أن هذه المساحة تعتبر مناسبة جداً لاحتياجات الأسرة الإماراتية، لافتاً إلى أن هناك حالة واحدة يتم الموافقة عليها بمساحة أكبر للأرض، وهي للعائلات التي لديها أعداد كبيرة، أو من يعيش معهم والديهم، ويتم الاستثناء بناء على حالة ووضع كل طلب ووجود سبب ضروري جداً لتقديم هذا الاستثناء.

استقرار سكني

ونوه بأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تحرص من خلال المعرض على إبراز دور المؤسسة الريادي في تبني المبادرات والفعاليات التي تسهم في تحقيق الاستقرار السكني، خصوصاً في ظل اهتمام الحكومة بمحور الإسكان كأولوية لضمان راحة المواطن واستقراره.

مبيناً أن المعرض يجسد الرؤية الحكيمة التي تنتهجها قيادة الدولة، ويعكس أهمية الدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لنظام الإسكان الحكومي، وتشجيع الشراكة ما بين القطاعين الخاص والحكومي لخدمة المواطن.

مواعيد

يحظى معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2019» برعاية برنامج زايد للإسكان، وبلدية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وبلدية الشارقة، ودائرة الإسكان في الشارقة، وجمعية المهندسين، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وقناة سما دبي، ويستقبل المعرض زواره من أمس وحتى السبت بين الـ11 صباحاً حتى الـ9 مساءً، فيما يفتتح أبوابه الجمعة من الـ3 عصراً حتى الـ10 مساءً.