الزيودي: 72 ألف طن سنوياً إنتاج السوق المحلي لصيد الأسماك

المصدر: رأس الخيمة ـ أبو الفتوح

كشف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أمس، أن حجم إنتاج السوق المحلي لصيد الأسماك يصل إلى 72 ألف طن سنوياً يتم تسويقها في أسواق الدولة، بموجب القانون الاتحادي، وأن افتتاح أسواق خارجية للتصدير يقتصر على إعادة التصدير للأسماك المستوردة، لافتاً إلى أن الوزارة توزع سنوياً 400 محرك رباعي الأشواط ضمن برامج الدعم السنوية للصيادين في الدولة.

وأكد معاليه خلال الاجتماع مع صيادي الأسماك في رأس الخيمة، والذي استضافته قاعة المؤتمرات في هيئة حماية البيئة برأس الخيمة، بدء تنفيذ مشاريع تطوير موانئ الصيد على مستوى الدولة بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية، والتي تشمل إنشاء مراسٍ لقوارب الصيد.

وإضافة جسور وكواسر للأمواج والأرصفة، وذلك من خلال توصيات الدراسات والزيارات الميدانية التي نفذتها الوزارة للموانئ بهدف رفع كفاءة الموانئ وتوفير الخدمات الضرورية فيها والتي تشمل مواقف للقوارب وخدمات تزويد الوقود والمياه، بهدف تعزيز قدرات الصيادين على الاستمرار في مزاولة المهنة.

زيارة السوق

وأكد معاليه خلال تفقد سوق الأسماك بمنطقة رأس الخيمة القديمة بعد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير السوق، حرص القيادة الرشيدة على دعم مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات ومنها قطاع الصيد البحري لدعم المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في مزاولة المهنة وتوفير منافذ متطورة للبيع والراحة للمستهلكين.

تحذير

وأكد صلاح عبدالله الريسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، أن الاجتماع ناقش طرق الدعم التي توفرها الوزارة ومواسم حظر الصيد السمكي خلال العام.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق والتواصل مع صيادي الضغوة في رأس الخيمة الذين قاموا باصطياد كميات كبيرة خلال الأيام الماضية من نوع «الديايو» في يوم واحد، وهي من الأنواع غير الاقتصادية، حيث تم التنبيه عليهم بعدم اصطياد تلك الكميات الكبيرة التي تؤثر سلباً في نظام البيئة البحرية.

تحديات

وأوضح الدكتور سيف الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن الاجتماع يأتي ضمن مبادرات الهيئة لتحقيق التواصل المباشر مع أبناء مهنة الصيد البحري، ومناقشة التحديات التي تواجههم، ومنها مواقع الصيد وتحديدها والمشدات البحرية.

تطوير

وأكد منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة أن مشروع تطوير سوق الأسماك يأتي ضمن رؤية واستراتيجية حكومة رأس الخيمة ودائرة البلدية لتوفير البيئة المحفزة للصيادين والتجار والمستهلكين بتعزيز تجربتهم وتحقيق التنمية الشاملة الداعمة لاقتصاد الإمارة.