حاكم عجمان يفتتح مسجداً في منطقة النعيمية

المصدر: عجمان - وام

افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أمس، مسجداً بمنطقة النعيمية في مدينة عجمان، يتسع لـ 700 مصلٍ، إضافة إلى مصلى للنساء.

واستمع سموه والحضور بعد أداء صلاة المغرب، إلى محاضرة ألقاها عبد الله الحمادي كبير الوعاظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان، تناول فيها أهمية بناء المساجد، ودورها في الدعوة إلى الإسلام، وإحقاق الحق وإقامة العدل وإرساء السلام. وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان، بالرعاية التي تجدها بيوت الله من القيادة الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأبدى تقديره للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، على جهودها في رعاية وتطوير مساجد الدولة. حضر مراسم الافتتاح طارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من مديري الدوائر الحكومية، وعبيد حمد الزعابي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعجمان، ولفيف من الأعيان والمسؤولين.