9 مبادرات حكومية تتنافس على «راية حمدان الذكية»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز نمـــوذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن المبادرات التسع المرشحة للــفوز بـ«راية برنامج حمدان بن محــمد للحكومة الذكية»، التي تم اختيارها من أصل أكثر من 70 مبادرة عملت عليها الجهات الحكوميــة المشاركة لتحسين 40 خدمة رئيسة لعام 2019.

وتشمل المبادرات التسع المرشحة والمقدمة من 8 جهات حكومية كلاً من: «الجريمة الإلكترونية» من القيادة العامة لشرطة دبي، ومبادرتي «نول بلس» و«تك تاكسي» من هيئة الطرق والمواصلات، و«الاتصال المرئي» من محاكم دبي.

ومبادرة «الاستجابة الذكية (مياه)» من هيئة كهرباء ومياه دبي، و«نظام ملاك» من دائرة الأراضي والأملاك، و«نظام ترخيص الأفراد» من هيئة الصحة بدبي، و«الرخصة الفورية» من اقتصادية دبي، و«المنسق» من جمارك دبي.

وأكدت إيمان السويدي، مدير أول مركز نموذج دبي، أنّ «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية» تعتبر صوت المتعاملين، ومنصة للجهات الحكومية للتنافس فيما بينها، لتقديم أفضل الخدمات لمتعامليها، وتحقيق السعادة للجميع والرفاهية للمجتمع، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جهود

وأضافت: «تمثل راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية تتويجاً لجهود عام كامل من العمل الدؤوب من قِبل الجهات الحكومية التي تعمل مع مركز نموذج دبي لتحسين الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يفوق توقعات المتعاملين، عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمواصلة مسيرة تطوير العمل الحكومي لخدمة الناس وسعادتهم باعتبارها أولوية قصوى، واضعين نصب أعيننا دعم الجهات الحكومية في تحقيق مساعيها لرفع كفاءة الخدمات، وزيادة التركيز على المتعاملين، والاستخدام الأمثل للموارد عند تقديم الخدمات الحكومية».

وقالت: «نشكر كل الجهات الحكومية وفرق الابتكار التي عملت معنا في دورة التحسين لهذا العام، ونبارك لكل المرشحين وصولهم إلى هذه المرحلة التي تعتبر بحد ذاتها نجاحاً استثنائياً، ونتمنى التوفيق للجميع خلال المرحلة المقبلة».

جودة

وترشحت «مبادرة الاستجابة الذكية (مياه)» من هيئة كهرباء ومياه دبي للفوز بـ «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية»، لكونها مبادرة تستهدف تحسين جودة خدمات المياه وتقليل البصمة الكربونية، إلى جانب الارتقاء بتجربة المتعامل فيما يتعلق بالإبلاغ عن أعطال المياه الفنية، ومعالجتها من خلال تبسيط وتعزيز دقة عمليات الإبلاغ عن الأعطال، وإشعار العملاء تلقائياً بأي أعطال محتملة وبحالة الطلب.

فضلاً عن تمكينهم من القيام بالفحص الذاتي باستخدام تطبيق الهيئة الذكي وزيادة سرعة الاستجابة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية والواقع الافتراضي ونظام التوزيع الآلي للمهام. ونجحت المبادرة في تقليل عدد الزيارات المطلوبة لبلاغات المياه بنسبة 56% .

ورفع رضا المتعاملين عن الخدمة إلى 91%، وسط توقعات بأن تحقق وفورات بقيمة 800000 درهم سنوياً، إلى جانب مبادرة «نظام ملاك» من دائرة الأراضي والأملاك.

وهو نظام إلكتروني قائم على حوكمة قطاع جمعيات الملاك عبر تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية وفق قاعدة بيانات الوحدات العقارية وملاك الوحدات بدائرة الأراضي والأملاك دون تدخل أي طرف آخر، مدعومةً بنجاح ملموس على صعيد إلغاء الزيارات المطلوبة للحصول على الخدمة وتقليل زمن إنجاز الخدمة إلى أقل من 24 ساعة، مع تحقيق نسبة 94% في مؤشر رضا المتعاملين و100% في مؤشر السعادة.

وتشمل قائمة المبادرات المرشحة أيضاً «نظام ترخيص الأفراد» من «هيئة الصحة بدبي» التي تستهدف تطوير خدمات تراخيص الأفراد والمنشآت الطبية باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية، وفي مقدمتها «بلوك تشين»، لتعزيز التواصل بين الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وتقليل زمن تقديم الخدمة، وزيادة مستويات رضا وسعادة المتعاملين.

وأسهمت الخدمة في الحد من زمن الإجراءات من 20 يوماً إلى 5 أيام، وتقليل تكلفة الترخيص بما يقارب إلى 220 درهماً، إضافة إلى تحقيق 93% بمؤشر سعادة المتعاملين، مع وصول عدد المستفيدين إلى 38959 فرداً ومنشأة طبية حتى أغسطس 2019.

خطوة

وتم أيضاً اختيار «الرخصة الفورية» من «اقتصادية دبي» ضمن المبادرات المرشحة، إذ تمكّن رجال الأعمال والمستثمرون من الحصول على الرخصة التجارية في خطوة واحدة فقط، خلال خمس دقائق، بدون عقد إيجاري للعام الأول.

ونجحت المبادرة في تحقيق المركز 25 في مؤشر الأعمال الصادر عن «البنك الدولي»، محققةً تقدماً على صعيد تخفيض تكلفة الخدمة، وتقليل الخطوات من 6 إلى خطوة واحدة مع تحقيق 98% في مؤشر رضا المتعاملين مقارنة بـ95%، مع توقعات بأن يبلغ أثر الوفورات المالية 7,6 ملايين على مدى 5 أعوام.

وترشحت أيضاً مبادرة «الجريمة الإلكترونية» من «القيادة العامة لشرطة دبي»، وهي منصة (e-crime) لتلقي بلاغات الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بسهولة عبر (www.ecrime.ae)، مدفوعةً بإنجازات ملموسة فيما يتعلق بتقليل زمن تقديم الخدمة من 125 دقيقة إلى 5 دقائق فقط، وتحقيق نسبة 92% بمؤشر رضا المتعاملين عن خدمة البلاغات الجنائية.

قائمة

وتضم قائمة المبادرات المرشحة أيضاً «المنسق» من «جمارك دبي»، وهي عبارة عن تطبيق ذكي مصمم بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين المستخدم من التقاط أو استخدام صور لمنتج أو إدخال وصف بسيط للحصول على التفاصيل المتعلقة بالجمارك الخاصة بـ «الرمز المنسق الجمركي» و«الرسوم الجمركية» و«القيود»، ما أسهم في تقليل زمن إنجاز الخدمة من 20 ساعة إلى 9 ثوانٍ فقط مع تسجيل نسبة 97% في مؤشر رضا المتعاملين، إلى جانب مبادرة «الاتصال المرئي» من «محاكم دبي» التي توفر نقلاً حياً ومباشراً لتعزيز التواصل بين أطراف الدعوى القــضائية مرئياً وصوتياً، دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مقر المحاكم. ونجحت المبادرة في تقليل زمن تقديم الخدمة وتحسين الإنتاجية، وتحقيق 97% في مؤشر رضا المتعاملين في فرع حتا في نهاية عام 2018، ويتوقع أن يصل إجـــمالي الوفورات من المبادرة إلى 1,38 مليون على مدى 3 أعوام.

سرعة

وترشحت هيئة الطرق والمواصلات عن مبادرتين، هي «نول بلس» التي تم العمل عليها لتمكين حاملي بطاقات «نول» من تجميع النقاط لقاء الخدمات، وتحويل إلى رصيد في البطاقة، أو شراء منتجات محددة من المتاجر الشريكة.

وأسهمت المبادرة في زيادة سرعة تقديم الخدمة من 82% إلى 91% خلال فترة 6 أشهر فقط وزيادة أعداد مستخدمي المنصة إلى 110000 شخص في نهاية شهر سبتمبر 2019، فضلاً عن رفع رضا المتعاملين عن الخدمة إلى 92%، ومبادرة «تك تاكسي»، الموجهة لتلبية احتياجات المتعاملين عبر تبسيط تقديم خدمات مركبات الأجرة وأتمتتها وتكاملها مع وسائل النقل المتاحة.

ونجحت المبادرة في تقليل متوسط زمن انتظار مركبات الأجرة من 11.3 دقيقة لـ3.7 دقائق، مع رفع رضا المتعاملين إلى 90%، وسط خطة لإدراج أكثر من 10800 مركبة أجرة في إطار المبادرة في دبي.

70

استقبلت «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية» طلبات ترشح من أكثر من 70 مبادرة عملت عليها الجهات الحكومية لتحسين 40 خدمة رئيسة، وقد تم اختيار 9 مبادرات من 8 جهات حكومية منها من قبل لجنة الخبراء الدوليين.

وتُسلّم راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية للجهة الحكومية التي حصلت على النتيجة الأعلى في معايير البرنامج واختيار الجمهور، بناءً على نتائج تقييم الخبراء الدوليين ونتائج تصويت المتعاملين للمبادرات المرشحة للتصويت.

وقد حصلت على راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية خلال الأعوام السابقة كل من: «هيئة الطرق والمواصلات» عن مبادرة «المظلات الذكية»، ثم «تراخيص» عن مبادرة «الشامل»، ثم «دائرة السياحة والتسويق التجاري» عن نظام التذاكر الإلكترونية، ثم «هيئة الطرق والمواصلات» عن مبادرة «المظلات الذكية»، ثم بلدية دبي عن مبادرة «منتجي»، وتحمل شرطة دبي الراية حالياً عن مبادرة «مركز الشرطة الذكي».