منطقة 2071.. تجربة عالمية في احتضان رواد الأعمال وتصميم المستقبل

المصدر: دبي - البيان

تمثل منطقة 2071 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العام الماضي، تجربة عالمية ريادية في احتضان رواد الأعمال والجهات الحكومية والشركات العالمية في مركز واحد لاختبار وتصميم المستقبل.

ومحطة رئيسية لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 لتكون أفضل دولة في العالم من خلال تعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات والاستعداد للمستقبل.

وتشكل منطقة 2071 منصة تفاعلية تجمع نخبة العقول العالمية، ومصنعاً لقرارات المستقبل، ووجهة عالمية لشراكات حكومية وخاصة، وحاضنة لمختبرات مستقبلية متخصصة، ومركزاً جاذباً وداعماً لرواد الأعمال والشركات الناشئة.

ويتمثل دور منطقة 2071 في توفير منصة متكاملة لاقتصاد مستقبلي جديد في دولة الإمارات ودبي، يرتكز على تطوير حلول مبتكرة للتحديات الكبرى، وتطبيق الأفكار الخلاقة وتوظيفها في مختلف القطاعات، وتصميم مستقبل يمكن الأجيال القادمة من الأدوات والتوجهات التكنولوجية.

وتشكل المنطقة نقطة الوصل بين مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والخدمات الحكومية ضمن منصة لاختبار وتصميم اقتصاد المستقبل بفضل موقعها ضمن أبراج الإمارات، الذي يضم الكثير من الوزارات والجهات الحكومية المعنية باستراتيجيات المستقبل، إضافة إلى قربه من مركز دبي المالي العالمي، الوجهة العالمية للشركات المالية والاستثمارية، ومركز دبي التجاري العالمي، الذي يستضيف مؤتمرات دولية متخصصة في مختلف القطاعات الحيوية.