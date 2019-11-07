بحث توظيف المنصات الرقمية لفتح فرص جديدة للمبدعين

المصدر: دبي - البيان

شهد أسبوع دبي للمستقبل الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل اجتماعاً ضم معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وعبد الله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، مع ألان بلو الشريك المؤسس لشبكة «لينكد إن».

وناقش المشاركون في الاجتماع أهمية تعاون الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية في توظيف المنصات الرقمية والتقنيات الحديثة لفتح بوابات فرص جديدة للمبدعين وأصحاب العقول في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم عبر مواكبة أبرز الاتجاهات المستقبلية وتبني التقنيات الناشئة التي ستحدث تغييراً نوعياً في مستقبل القطاعات الرئيسية على صعيد المنطقة والعالم.

وأشارت معالي نورة الكعبي إلى أن «لينكد إن» أصبحت منصة عالمية جامعة للمبدعين والمهنيين، وأشادت بإطلاق «لينكد إن» منصة الأعمال من دبي، والتي تخدم شريحة كبيرة من المبدعين وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الناشئة بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً للعقول المبتكرة وأصحاب المشاريع والأفكار الخلاقة.

وأشار ألان بلو الشريك المؤسس لشبكة «لينكد إن» إلى أهمية تعزيز الشراكات العالمية لدعم الموهوبين وأصحاب العقول والأفكار الخلاقة وتعزيز قدراتهم في مجال التكنولوجيا وتزويدهم بأدوات العصر لمواكبة المتغيرات العالمية والإسهام في إيجاد حلول لتحديات البشرية.

ومن جهته، تحدث عبد الله بن طوق خلال الاجتماع عن نهج حكومة دولة الإمارات المستدام في تعزيز التعاون والشراكات العالمية.

وتطرق خلفان بلهول إلى دور دبي في رسم ملامح المستقبل وجهودها المتواصلة في مواكبة المتغيرات العالمية.