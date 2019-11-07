4 اتفاقيات لتقديم الخدمات الطبية خلال «إكسبو دبي 2020»

المصدر: دبي ــ البيان

أبرمت هيئة الصحة بدبي أربع اتفاقيات، مع مستشفيات: الزهراء في دبي، و«إن إم سي» رويال، والسعودي الألماني، وميدكلينيك بارك فيو، ضمن استعداداتها لاستقبال الحدث العالمي الكبير (إكسبو 2020 دبي)، ولتقديم الخدمات الطبية خلال الحدث.

وقع الاتفاقيات عن الهيئة الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، وعن مستشفى الزهراء الدكتور مهمين عبد الغني الرئيس التنفيذي للمستشفى، فيما وقع عن «إن إم سي»، الدكتور أشيشكومار إم. جايسوال بصفته نائب الرئيس ــ العمليات (منطقة دبي)، وعن السعودي الألماني الدكتورة ريم عثمان، المدير العام التنفيذي لمجموعة المستشفيات في الإمارات، وعن مستشفى ميدكلينيك بارك فيو الدكتور طارق فتحي الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط.